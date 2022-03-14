Украинские военные 13 марта уничтожили четыре самолета, три вертолета и беспилотник оккупантов.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
"В течение суток 13 марта силами противовоздушной обороны государства поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотный летательный аппарат оккупантов", - говорится в сообщении.
В частности, на одном из стратегических направлений на Киевщине группа вражеских самолетов типа Су-35, Су-34 и Су-25 пыталась нанести ракетно-бомбовые удары по оборонительным укреплениям украинских защитников.
"И пока истребители Воздушных сил вели позиционное воздушное противостояние с превосходящими силами оккупантов, противовоздушная оборона выпустила зенитные ракеты по вражеским воздушным целям. Предварительно зафиксировано три попадания по самолетам противника", - отметили в командовании.
Кроме того, зенитные ракетные войска сообщили о поражении трех вертолетов оккупантов и одного беспилотника.
"Есть хорошая новость и от оперативного командования "Север", чье ПВО сегодня утром поразило еще один самолет оккупантов", - добавили в ВСУ.
Напомним, сегодня военные "Азова" в Мариуполе уничтожили 6 вражеских танков, 2 БТР и пленили 12 оккупантов.