С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 123 080 оккупантов.

В Донецкой области в городе Горловка оккупанты заставляют работников местных предприятий получать паспорта Российской Федерации, говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"В Горловке Донецкой области оккупанты принуждают работников местных так называемых "республиканских" предприятий получать паспорта Российской Федерации. В случае невыполнения требований до 1 марта работники будут уволены", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе сообщили, что только за последние дни в Старобельскую городскую больницу в Луганской области доставлено около 100 раненых российских захватчиков.

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Отмечается, что из-за переполненности больницы после стабилизационных мер их перевозят в больницы в Луганск или на территорию России.

Потери России в Украине - актуальные данные

ВСУ продолжают "отправлять в ад" оккупантов. 25 января защитники "откобзонили" еще 910 захватчиков, таким образом потери РФ выросли до 123 080 "двухсотых".

Российская армия буквально стирается об штурмы Соледара и Бахмута. Накануне в сети появились жуткие, но красноречивые кадры поля, усеянного трупами российских солдат где-то на Бахмутском направлении.

А на Соледарском направлении украинские артиллеристы подорвали целую траншею "вагнеровцев", которые продвигались к позициям ВСУ.

Случаются и забавные моменты на передовой. Так, украинские бойцы сняли, как на их снайпера выдвинулся с лопатой российский оккупант. В результате "штурмовик" был уничтожен одним выстрелом.

В боях с ВСУ был уничтожен боец отряда "Барс", которого пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором". Кроме того, стало известно о ликвидации десантника с сирийским опытом – героя русских "сказок".

В Запорожской области "откобзонили" сына топ-кадыровца Джамбулата Заураева.

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