Во время боев за город, туда прибыл глава ГУР Буданов.

В Главном управлении разведки (ГУР) рассказали о том, как во время боев за Северодонецк начальник разведки Кирилл Буданов побывал на передовой.

Командир штурмовой группы спецподразделения ГУР с позывным Саид рассказал в интервью "Новому времени" подробности того, как штурмовики военной разведки весной 2022 года участвовали в боях за этот город. "Наша задача была контратака и мы забрали один из больших кварталов. Дальше это можно было развивать, расширяться, но, к сожалению, по другому флангу противник продавил где-то на два квартала. У нас упал фланг полностью, но все равно стояли, пока мосты не подбили. Потом был уже приказ на отход. До последнего мы обороняли Северодонецк", - рассказал подробности о ситуации разведчик.

Тогда же к своим бойцам на передовую прибыл Кирилл Буданов. Он рассказал, что по приезду попал под артиллерийский обстрел. Его спасла стоявшая рядом бронемашина - которая помогла укрыться от осколков разорвавшегося неподалеку снаряда.

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Ситуация в Северодонецке

Бои за Северодонецк шли очень долго. В итоге ВСУ уступили город врагу. Весной стало известно, что оккупанты не выполнили свое обещание начать восстановление Северодонецка в Луганской области. А в конце мая появилась информация о том, что во временно оккупированном Северодонецке Луганской области не наблюдается скопления российских войск. Вместо этого захватчики базируются на окраинах города.

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