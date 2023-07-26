По замыслу врага, это самый простой способ освободить места для своих людей, которые приезжают на оккупированную Луганщину из разных регионов и устраиваются в так называемые "правоохранительные органы" сразу на руководящие должности.

В Луганской области коллаборантов из силовых структур россияне отправляют на фронт, чтобы освободить места под своих приезжающих людей.

"Коллаборанты из силовых структур начали получать повестки. Это, по замыслу россиян, самый простой способ освободить места под своих людей, которые приезжают на оккупированную Луганщину из разных регионов и устраиваются в так называемые "правоохранительные органы" сразу на руководящие должности. Предатели никому не нужны. Не очень им нужно и гражданское население. Ну, разве что до так называемых "первых выборов", - сообщила Луганская областная военная администрация.

Также в ОВА проинформировали, что северодончане все чаще жалуются на низкое качество показательных ремонтов многоэтажек. Так, как отмечается, пока захватнические СМИ сообщают о сотнях восстановленных домов, недовольные местные жители публично обращаются к оккупационным властям.

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"К примеру, один из домов по улице Гагарина начали, так сказать, ремонтировать еще в прошлом году. Но окна гастролеры установили неровно и значительно меньшего размера. Откосы, конечно что, никто не делал. Поснимали двери, а установили не у всех. Подъезды вообще остались без них. Системы водо- и теплоснабжения находятся в полудемонтированном состоянии. Уже несколько месяцев, как работы остановлены. Подрядчик из города уехал. Говорят, что до вмешательства ремонтников дом находился в лучшем состоянии, чем сейчас", - заявили в ОВА.

Ситуация в Луганской области

Как сообщал УНИАН, ранее в ОВА проинформировали, что оккупанты изолируют прифронтовые города на Луганщине. В частности, они сократили перемещение населения до минимума, ища тех, кто помогает ВСУ, пропускной режим усилен в Рубежном, Кременной и Северодонецке.

В ОВА отметили, что в населенные пункты можно попасть исключительно с местной регистрацией или с пропуском, лично полученным в оккупационной администрации. На блокпостах более тщательно проверяют документы, ища вероятную подделку.

Кроме того, враг усилил контрразведывательный режим и выселяет местных жителей из собственных домов для заселения туда военнослужащих оккупационных войск.

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