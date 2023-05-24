Россияне поселились в лесах и садовых обществах.

Во временно оккупированном Северодонецке Луганской области не наблюдается скопления российских войск. Вместо этого захватчики базируются на окраинах города.

Как рассказал в эфире телеканала "Эспрессо" глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк, россияне поселились в лесах и садовых обществах.

"В самом городе накопления военных нет. В город постоянно заезжают военные, они едут приобрести какие-то товары и довольно быстро перемещаются. Местные говорят, что на окраинах лесистая местность, садовые общества почти все заняты личным составом оккупантов", – заявил он.

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Ситуация на оккупированных территориях

На оккупированной Херсонщине россияне отключили мобильную связь. Оккупанты вывезли оборудование мобильной связи на территорию России.

Кроме того, на временно оккупированные территории Украины массово переезжают российские уголовники. Таким образом они пытаются скрыться от наказания.

В то же время украинские военные продолжают уничтожать врага даже на временно оккупированной территории. Так, по данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, разведчики ликвидировали по меньшей мере две базы российских оккупантов в Пологах и Васильевке Запорожской области.

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