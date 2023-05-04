Так называемые "ремонтные работы" ведутся в наименее пострадавших от бомбардировок кварталах города.

Оккупанты в Северодонецке взламывают квартиры местных жителей под видом ремонтных работ и грабят их.

"В настоящее время этот процесс продолжается – взламывание квартир, якобы расселение, перевод жилья в некий "резервный фонд". При этом уже несколько месяцев, начиная где-то с ноября прошлого года, проводятся фейковые текущие ремонтные работы с заменой одного-двух окон, вырезкой систем отопления якобы под замену. При этом квартиры действительно взламываются в случае, если нет хозяина рядом или нет ответственного лица, которому оставили ключи", - сообщил руководитель Северодонецкой городской администрации Александр Стрюк в эфире телемарафона.

По его словам, если квартира более-менее привлекательна, то заезжие "ремонтеры" взламывают двери и выносят все, что там осталось. Что касается показательных "восстановительных работ", которые демонстрируют россияне, Стрюк сообщил, что так называемые "ремонтные работы" ведутся в нескольких кварталах города, которые меньше всего пострадали от бомбардировок россиян.

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"На самом деле что происходит: завезли большую партию пластиковых окон одинакового размера, которую пытаются распихивать по более-менее уцелевшим квартирам, списать эти средства и отчитаться, что ведутся восстановительные работы", - сказал глава ВГА.

То же самое, по его словам, происходит и с системами отопления.

"Я не знаю, где они взяли, но затащили в город несколько модульных котельных, которые подключили к газу в единственной на весь город ветке газопровода, и подключили несколько домов, где разместили проживать саму же оккупационную администрацию, приближенных коллаборантов, которые согласились работать у них, и военных, которые выбрали город Северодонецк как тыловой", - сказал Стрюк.

По его информации сейчас в Северодонецке остается около 10 тысяч человек местного населения, а приезжих, вероятно, вдвое больше, но это количество постоянно меняется.

"Выживают за счет социальных выплат, которые проводит оккупационная власть в обмен на получение российских документов", - добавил руководитель ВГА.

Ситуация в Луганской области

Как сообщал УНИАН, по словам главы Северодонецкой районной военной администрации Романа Власенко, ситуация во временно оккупированном Северодонецке Луганской области ухудшается с каждым днем. В городе практически не работает канализация, а также наблюдаются серьезные проблемы с доступом к медицинским услугам.

Российские оккупанты терроризируют жителей Луганской области, которые пытаются позвонить родным в Украине. Захватчики блокируют въезд в некоторые населенные пункты, в Лисичанск и Попасную пропускают только при наличии регистрации.

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