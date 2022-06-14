По его словам, то вооружение, которое сейчас поступает в Украину, – это системы, дающие ВСУ возможность наносить удары со значительно большего расстояния.

Украина вряд ли получит всю военную помощь, которая ей необходима. Потому что запрос Киева значительно больше возможностей западных партнеров. Это происходит по многим причинам, не только по политическим.

Такое мнение выразил координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник в интервью Оbozrevatel.

"Это вопрос наличия такого вооружения в целом и наличия вооружения, которое могут передать Украине. Даже если оно у наших партнеров есть, они не могут все отдать Украине и тем самым ослабить свои оборонные способности. Особенно это касается стран Балтии или Восточной Европы", - отметил эксперт.

Вместе с тем, по словам Мельника, то вооружение, которое сейчас поступает в Украину, – это системы, дающие ВСУ возможность наносить удары со значительно большего расстояния.

"Они позволяют доставать российские цели не только в их глубоком тылу, но и бить с расстояния, где минимален риск поражения наших позиций. Это технологические достоинства западного вооружения. Если мы получим комплексы средств контрбатарейной борьбы, средства разведки, системы, позволяющие не только идентифицировать российскую артиллерию, но и передавать координаты целей в режиме реального времени для украинской артиллерии, немедленно наносить ответный удар, это будет совсем другое качество войны", - отметил он.

Сейчас преимущество России состоит в неограниченном количестве боеприпасов и количестве артиллерии. Она применяет ковровое бомбометание, плюс к этому прилагается авиация, говорит Мельник. По его словам, если Украина сможет продемонстрировать новое качество ведения войны, то нивелируется количественное преимущество противника.

"Очень важно также сохранение жизней наших военных и самой техники от поражения", - утверждает Мельник.

Ранее украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что у украинской армии есть шанс не допустить захвата российскими оккупантами всей территории Луганской и Донецкой областей. По его словам, без захвата всей Луганской области у путинской армии не будет возможности с севера зайти в Донецкую область, и обратил внимание, что у ВСУ уже есть определенные успехи в районе Северодонецка Луганской области.

Напомним, по словам руководителя Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерала армии Николая Маломужа, Вооруженные силы Украины на сегодня на всех направлениях действуют очень правильно. Но по мере поступления западного оружия они смогут продвигаться еще активнее и вести не тактическое, а стратегическое наступление, в том числе и в Херсонской и Запорожской областях.

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