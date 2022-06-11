По его словам, начать контрнаступление ВСУ смогут только после получения необходимого западного вооружения.

У украинской армии есть шанс не допустить захвата российскими оккупантами всей территории Луганской и Донецкой областей.

Такое мнение украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов высказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Если мы удержим хотя бы один населенный пункт Луганской области, тогда мы удержим и Донецкую. На этом наступательную операцию РФ можно будет считать законченной. У нас в принципе есть шанс их удержать. Вопрос упирается в поставки вооружения", – сказал Жданов.

По его словам, без захвата всей Луганской области у путинской армии не будет возможности с севера зайти в Донецкую область, и обратил внимание, что у ВСУ уже есть определенные успехи в районе Северодонецка Луганской области.

"Посмотрите, как за текущую неделю мы резко поменяли ситуацию вокруг Северодонецка. Еще пару дней назад у нас было настроение, что мы, скорее всего, будем выходить из Северодонецка и будем превращать Лисичанск в форпост. Подошла западная артиллерия – мы получили преимущество в дальности, получили преимущество в точности и в огневой мощи. Кстати, 155-мм снаряд на 30% мощнее, чем снаряд [калибра] 152 мм, по наличию взрывчатого вещества. И как резко поменялась ситуация! Сегодня она критическая, но она не катастрофичная", – сказал Жданов.

Эксперт отмечает, что благодаря действиям возле Северодонецка ВСУ удалось фактически остановить наступление российских оккупантов по всем другим направлениям.

Он прогнозирует, что как только на фронт попадут американские высокомобильные артиллерийские реактивные системы HIMARS, ситуация на Донбассе еще больше изменится.

"Если в ближайшее время сюда подойдут хотя бы четыре пусковых установки HIMARS, тогда ситуация будет выглядеть для нас еще лучше. Мы получим средство огневого воздействия на ближайший тыл противника, до 50 км в глубину противника сможем смело наносить огневые удары", – говорит Жданов.

Вместе с тем, по словам эксперта, главная задача ВСУ - завершить оборонительную операцию.

"Если мы их (Северодонецк, Лисичанск и подконтрольные сейчас Украине территории Донецкой области - УНИАН) сейчас отстоим, надо вкапываться в землю и держать оборону до прихода необходимого количества вооружения. Это единственный выход", – объяснил он.

Жданов подчеркнул, что начать контрнаступление ВСУ смогут только после получения необходимого западного вооружения.

Напомним, по словам руководителя Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерала армии Николая Маломужа, Вооруженные силы Украины на сегодня на всех направлениях действуют очень правильно. Но по мере поступления западного оружия они смогут продвигаться еще активнее и вести не тактическое, а стратегическое наступление, в том числе и в Херсонской и Запорожской областях.

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