Никто не остановит Путина телефонными звонками, заявил премьер-министр Польши.

Следующие недели будут решающими не только для войны в Украине, но и для общего будущего, написал в X (Twitter) премьер-министр Польши Дональд Туск, реагируя на массированную атаку России 17 ноября.

"Никто не остановит Путина телефонными звонками. Атака минувшей ночью, одна из самых крупных в этой войне, доказала, что телефонная дипломатия не может заменить реальную поддержку всего Запада для Украины. Следующие недели будут решающими не только для самой войны, но и для нашего будущего", - написал он.

Олаф Шольц звонил Путину - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, 15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели первый за два года телефонный разговор.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот звонок Шольца "ящиком Пандоры": "Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов". А вот премьер-министр Канады Джастин Трюдо его поддержал, заявив, что война в Украине может закончиться в ближайшие месяцы.

Атака России 17 ноября - важное

Ночью и утром 17 ноября войска РФ нанесли по Украине массированный комбинированный удар, используя ракеты разных типов и ударные дроны.

По словам Зеленского, целью РФ была украинская энергетическая инфраструктура, сообщалось об обесточенных районах, пострадавших и жертвах.

Отмечалось, что в общей сложности россияне выпустили 210 воздушных целей - 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО смогли уничтожить 144 воздушных целей - 102 ракеты и 42 БПЛА, в том числе 1 гиперзвуковую корабельную ракету 3М22 "Циркон".

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