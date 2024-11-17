Премьер Канады поддержал Шольца, который звонил Путину.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что война в Украине может закончиться в ближайшие месяцы, пишет Bloomberg.

Соответствующее заявление он сделал в Перу, где он присутствовал саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Трюдо спросили о недавнем звонке канцлера Германии Олафа Шольца правителю России Владимиру Путину, и он его поддержал:

"Мы все понимаем, насколько важно положить конец насилию в Украине, положить конец конфликтам во всем мире. Это требует определенного уровня взаимодействия с коллегами, с которыми мы во многих случаях не согласны".

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При этом он добавил, что Канада остается приверженой победе Украины и хочет увидеть окончание войны как можно скорее, предположив, что "это может произойти в ближайшие месяцы".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что при Дональде Трампе война в Украине закончится быстрее.

Сам же Трамп заявлял, что войну в Украине "надо прекратить" как можно быстрее. По словам республиканца, его администрация сосредоточится на российско-украинской войне и поиске путей ее скорого завершения.

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