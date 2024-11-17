Мусиенко предположил, что угроза масштабных ударов может сохраняться до инаугурации Трампа.

Россия способна наносить по Украине масштабные удары с периодичностью раз в две недели или раз в неделю до Нового года или до начала января. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Мусиенко, передает РБК-Украина.

"Вообще потенциал России из того, что они могли накопить в течение практически трех месяцев, он может составлять, на масштабные атаки - 4-5 атак, а меньшие - до 6-7-8 атак, если с небольшим количеством ракет", - сказал он.

Эксперт предположил, что перед атакой россияне снова будут проводить имитационные пуски со стратегической авиации и запускать большое количество дронов.

Видео дня

Мусиенко считает, что в следующие полтора месяца россияне будут пытаться "создать картинку" для будущей администрации США. В итоге угроза массированных атак может сохраняться до инаугурации переизбранного президентом США Дональда Трампа.

Массированная атака РФ 17 ноября

Напомним, ночью и утром 17 ноября Россия нанесла по Украине массированный комбинированный удар. По предварительным данным, в общей сложности было выявлено 210 воздушных целей РФ - 120 ракет и 90 дронов:

В Воздушных силах ВСУ заявили, что уничтожили 144 воздушных целей - 102 ракеты и 42 БПЛА, в том числе 1 гиперзвуковую корабельную ракету 3М22 "Циркон";

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