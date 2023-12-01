Больше всего российские оккупанты пытались штурмовать украинские позиции на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Силы обороны Украины за сутки отбили около 60 атак российских захватчиков на фронте.

Об этом речь идет в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в соцсети. "В течение суток произошло 67 боевых столкновений", - говорится в сводке. В частности, на Купянском направлении враг вел штурмовые действия возле Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны Украины отбито 9 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двурична, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

Кроме того, на Лиманском направлении противник вел штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где Силами обороны отбито 7 атак. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

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Вместе с тем, на Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где Силами обороны отбито 18 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Орехово-Васильевка, Марково, Часов Яр, Клещиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

Также, на Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 16 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, Карловка, Первомайское Донецкой области.

Причем, на Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты острое, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка.

При этом, на Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Новоукраинка, Урожайное, Макаровка, Равнополь Донецкой области.

С тем, на Запорожском направлении противник 10 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах Работино и западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Темировка, Малиновка, волшебное, Работино, Степное, Каменское.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Ивановка, Новотягинка, Понятовка, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

"Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику", - сказано в сводке.

Война в Украине: новости

30 ноября бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что более 60 российский захватчиков сдались в плен на Таврическом направлении за последние 20 дней.

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