И это при том, что Россия пока держит корейцев на второй линии обороны.

В результате ракетного удара по санаторию в городке Марьино Курской области 20 ноября был ранен северокорейский генерал, а несколько офицеров армии КНДР погибли. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

По его словам, удар по Марьино был одним из "нескольких", нацеленных на северокорейцев в Курской области в течение последней недели. Украинские силы активно искали места дислокации корейцев, которых россияне рассредоточили, добавил он.

Личность генерала не называется, но ранее украинская разведка сообщала, что Пхеньян направил генерал-полковника Ким Чен Бока для контроля за подразделениями специального назначения "Штормовой корпус", дислоцированными в России. Неизвестно, получил ли он ранения в Марьино.

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По словам высокопоставленных чиновников в Киеве, тысячи северокорейских солдат сейчас размещаются на второй линии обороны в России, освобождая для активных боев больше российских солдат из 50-тысячной группировки, действующей в Курской области.

Удар ракетами Storm Shadow по бункеру в Марьино

Как писал УНИАН, 20 ноября ВСУ нанесли мощный удар ракетами Storm Shadow по старинному имению в Курской области, где, как считается, расположен заглубленный бункер правительственного назначения. Аналитики выдвинули версию, что в бункере находились генералы России, а возможно и КНДР, поскольку на цель потратили около десятка дефицитных ракет, а сам бункер является удобным местом для расположения штаба войск РФ на Курщине.

На следующий день газета The Wall Street Journal сообщила, что в бункере был ранен генерал армии КНДР. Эту информацию журналистам сообщил неназванный западный чиновник.

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