В таком командном пункте не могли "сидеть обычные прапорщики", говорит эксперт.

Поражение российского командования во время атаки Силы обороны Украины ракетами Storm Shadow по Курской области - это лишь предположение, которое можно объяснить фактами. Об этом в эфире Radio NV заявил главный редактор военно-аналитического издания Defense Express Олег Катков.

"Это не просто куда-то влепить. Это масштабная операция, с использованием значительного количества разнообразных средств поражения. Я не сомневаюсь, что могли запустить даже 12 Storm Shadow. Но банально взрывов на видео [которое появилось в сети] слышно более 15. И это человек начал снимать не сразу", - сказал Катков.

Эксперт также объяснил, почему речь идет именно о поражении углубленного командного пункта, а не отдельных зданий на территории комплекса.

Видео дня

"Есть информация, что именно в районе этого санатория есть так называемый узел связи. И я гарантирую, учитывая все - на территории объекта, который охраняется федеральной службой охраны РФ. Там не может быть какой-то подвал, в котором сидят два прапорщика в обнимку с телеграфом. Он углубленный, ведь есть спутниковый снимок, там нет большого количества зданий", - пояснил Катков.

Еще одним признаком, что в этом месте был расположен командный пункт является видео с дронов, на котором видно, как ракеты бьют в одно и то же место, говорит эксперт.

"Они пробивают слой земли, чтобы поразить то, что находится под ней. Учитывая классовость объекта, санаторий, который в подчинении лично Кремля - речь идет об очень важном командном пункте. Учитывая, что это Курская область - кто там может быть размещен с точки зрения эффективности? Очевидно там сидели очень уважаемые генералы, которые спокойно себе ночевали в санатории", - отметил Катков.

Кроме того, он добавил, что в этом убежище могли также быть и командиры северокорейских войск, которые приехали вместе с армией КНДР в Курскую область.

Удар Storm Shadow: что известно

Накануне Силы обороны Украины нанесли первый удар британскими ракетами Storm Shadow вглубь территории РФ. По мнению The Times, этот удар является символом того, что Запад готов повышать ставки в войне между Украиной и Россией.

Кроме того, журналисты считают, что Путин может отомстить Западу за это разрешение, применяя гибридную агрессию, в частности подрывной деятельности и диверсиях.

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