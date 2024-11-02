Самым активным направлением остается Зеленый Путь, отметил военный.

Российские войска снизили активность в Курской области. Это может быть связано с перегруппировкой войск, считает младший сержант, командир отделения 24-й отдельной штурмовой бригады (ОШБ) "Айдар" Станислав Бунятов.

"Несколько батальонов 155-й ОБрМП вывели на полное укомплектование, подобная ситуация и у других подразделений. Корейцы постепенно заходят на позиции… об обученности данных подразделений пока речи нет", - отметил боец.

По его словам, украинские подразделения на указанном направлении несут регулярные санитарные потери, в большинстве своем от огневых средств россиян.

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"Самым активным направлением остается Зеленый Путь, пехота врага каждый день пытается штурмовать наши позиции", - добавил Бунятов.

КНДР вводит войска в Россию - что сообщалось

Напомним, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия перебросила из приморского края РФ в районы вблизи с Украиной более 7 тысяч солдат армии КНДР.

Отмечалось, что северокорейев вооружили, в частности, 60-мм минометами и автоматами АК-12.

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