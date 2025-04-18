Также Селезнев рассказал, как на войну в Украине попали китайцы и кем они могут быть.

Российский Генштаб непрерывно ищет дополнительные ресурсы, в частности, живую силу для войны против Украины.

Об этом в интервью Украинскому радио сказал военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев. "Российские эмиссары рыщут буквально по всем странам мира, выискивая желающих заработать деньжат, убивая украинцев", - сказал он.

Селезнев отметил, что эти люди продолжают работать в исправительных учреждениях по всей территории РФ, пытаясь привлечь заключенных к участию в штурмовых действиях на территории Украины.

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Он добавил, что в целом в РФ работает достаточно масштабная рекрутинговая система. Селезнев поделился, что в оккупированном Крыму достаточно большое количество желающих воевать и в тамошних военкоматах буквально очереди из тех, кто готов заключить "контракты на убийство".

"Многие из них даже не успевают получить первую зарплату, потому что это расходный материал, который в основном используется в качестве "пушечного мяса". Тем не менее, ресурсов Путину пока что хватает, деньги у него есть", - сказал эксперт.

Также Селезнев рассказал, как на войну в Украине попали китайцы и кем они могут быть.

По его словам, китайцы, которые попали в плен ВСУ, являются горожанами, то есть это достаточно обеспеченные по статусу представители КНР. Это говорит о том, что вполне вероятно, что они могли выполнять определенные задачи, или китайского правительства, или возможно каких-то парамилитарных формирований.

Кроме этого он предположил, что эти китайцы могли быть представителями диаспоры, которая есть за Уралом. "То есть в течение десятилетий китайцы перемещаются в РФ, заключают браки с россиянками и формируют некие анклавы из представителей КНР. Поэтому вполне вероятно, что часть этих наемников может быть некими "обрусевшими китайцами". И эта тенденция очень красноречива, ведь фактически за Уралом власти Москвы все меньше", - высказал предположение Селезнев.

Но, подчеркнул он, надо понимать, что фактор присутствия представителей КНР - это четкий сигнал мировому сообществу, что на стороне российской армии воюют не только представители Северной Кореи, но и Китайской Народной Республики. И конечно, вспомогательными являются действия правительств Ирана и Беларуси, которые в той или иной степени обеспечивают текущие потребности российской армии, добавил Селезнев.

Плен ВСУ

В начале апреля ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что они имеют соответствующие документы и личные вещи.

Китай предсказуемо назвал данные о плене своих граждан безответственными и отрицает официальное участие своих военных в войне.

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