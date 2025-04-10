В Пекине уверяют, что стремятся только к миру.

В Китайской Народной Республике назвали слова президента Украины об участии ее граждан в войне против Украины "безответственными замечаниями".

Во время пресс-конференции представителя китайского Министерства иностранных дел Линь Цзяня попросили прокомментировать заявление Владимира Зеленского о том, что Украина имеет персональные данные 155 граждан Китая, которые воюют на стороне Российской Федерации.

По словам спикера, Китай не является стороной "украинского кризиса" и активно выступает за его мирное урегулирование:

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"Китайское правительство всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зон вооруженных конфликтов, избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме и, особенно, избегать участия в военных операциях любой стороны. Мы советуем соответствующим сторонам правильно и четко понимать роль Китая и воздерживаться от безответственных замечаний".

Китайские солдаты на войне

Недавно появились сообщения об участии китайских граждан в боевых действиях на стороне российских сил в Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные взяли в плен двух китайских граждан, которые воевали на стороне России в Донецкой области.

Он также отметил, что по данным украинской разведки, более 150 китайских граждан были привлечены к боевым действиям через вербовку в социальных сетях.

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