В Китайской Народной Республике назвали слова президента Украины об участии ее граждан в войне против Украины "безответственными замечаниями".
Во время пресс-конференции представителя китайского Министерства иностранных дел Линь Цзяня попросили прокомментировать заявление Владимира Зеленского о том, что Украина имеет персональные данные 155 граждан Китая, которые воюют на стороне Российской Федерации.
По словам спикера, Китай не является стороной "украинского кризиса" и активно выступает за его мирное урегулирование:
"Китайское правительство всегда требовало от своих граждан держаться подальше от зон вооруженных конфликтов, избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме и, особенно, избегать участия в военных операциях любой стороны. Мы советуем соответствующим сторонам правильно и четко понимать роль Китая и воздерживаться от безответственных замечаний".
Китайские солдаты на войне
Недавно появились сообщения об участии китайских граждан в боевых действиях на стороне российских сил в Украине.
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные взяли в плен двух китайских граждан, которые воевали на стороне России в Донецкой области.
Он также отметил, что по данным украинской разведки, более 150 китайских граждан были привлечены к боевым действиям через вербовку в социальных сетях.