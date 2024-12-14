Боец акцентировал, что Россия может потратить больше ресурсов на один Покровск, чем большинство стран могут собрать для защиты всех своих территорий.

Учитывая то, что Россия не считается с ресурсами, теряя "при необходимости" десятки тысяч солдат и тысячи единиц техники, Европа должна серьезно пересмотреть свои оборонные бюджеты и наращивать общий военный потенциал. Такое мнение высказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), майор ВСУ Максим Жорин.

Боец уверен, что война в Украине - только начало масштабных испытаний для всей западной цивилизации.

"Если Россия может потратить больше ресурсов на один Покровск, чем большинство стран могут собрать для защиты всех своих территорий, - может этим странам уже пора задуматься?" - задался он вопросом.

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По мнению Жорина, сейчас лучшим вариантом для западных партнеров является адекватная поддержка Украины, которая позволит уничтожить огромные военные ресурсы России:

"Все задержки и "размышления" при поставке оружия позволяют пи***ам продвигаться дальше и получать опыт для будущих войн".

Война в Украине - актуальные новости

Напомним, мониторинговый проект DeepState ночью 14 декабря сообщил, что российские захватчики оккупировали еще пять населенных пунктов в Донецкой области.

В NBC News писали, что команда избранного президента Дональда Трампа по национальной безопасности ведет переговоры с Белым домом и украинскими чиновниками по поиску путей прекращения войны с Россией. Отмечалось, что Трамп твердо намерен добиться прекращения огня в Украине в первый день своего вступления в должность.

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