Захват Угледара никакого стратегического преимущества России не даст, считает аналитик.

Российские оккупанты сейчас максимально работают над приближением к Днепру и Запорожью.

Об этом сказал военный эксперт Андрей Рыженко в эфире "Радио Свобода". По его словам, в частности, наступление на Угледар имело у врага цель - ослабить "линию коммуникации" между Запорожьем и Днепром. "Сейчас усилия российских оккупационных войск направлены как раз на два областных центра - Запорожье и Днепр", - подчеркнул эксперт. По его словам, враг хочет эти два города максимально держать под огневым контролем, воздействуя психологически на местное население обстрелами и пытаясь перекрыть логистическое постання Сил обороны.

Рыженко подчеркнул, что потеря Украиной Угледара никакого стратегического преимущества России не даст:

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"Плохо, что мы теряем украинскую территорию, потому что это и деморализационный фактор. Но с точки зрения получения каких-то серьезных военных преимуществ - оперативных или стратегических, то это врагу, вероятно, ничего не даст".

Говоря о заявлениях различных военных и экспертов, что не был организован выход Сил обороны из Угледара, а это приводит к потерям личного состава и техники, Рыженко отметил, что на сегодня трудно делать выводы насколько был подготовлен отход нашей армии из города. При этом подчеркнул, что если ситуация складывалась так, что из-за больших потерь город держать Силам обороны было нецелесообразно, то тогда необходим переход на новые позиции. "Если нет плана такого транзита, то, конечно, это может вызвать негативные последствия", - сказал он.

Отвечая на вопрос по поводу того, как должен проходить вывод из города, чтобы не попасть под бешеный вражеский огонь, оставляя наших раненых врагу, Рыженко отметил, что в таких случаях готовятся запасные позиции для отхода, выход из города должен осуществляться под различными видами прикрытия, в частности, артиллерийского и воздушного, с привлечением РЭБ, чтобы снизить возможность применения противником дронов. По его словам, на сегодня нет достаточно информации как все это происходило.

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Как сообщал УНИАН, в отчете Института изучения войны (ISW) сказано, что, вероятно, российские войска захватили Угледар Донецкой области. При этом отмечают, что на сегодня непонятно, как быстро оккупанты могут продвинуться за городом в ближайшее время.

При этом отмечают, что оккупация Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций, поскольку город не является особо важным логистическим узлом.

Отмечается, что геолокационные видео, датированные 30 сентября и 1 октября, свидетельствуют, что российские оккупанты установили свои триколоры в разных частях Угледара. 1 октября российские блогеры заявили, что город оккупирован.

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