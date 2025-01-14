Эмоциональное истощение наших военнослужащих сказывается на поле боя, говорит эксперт.

Для стабилизации линии фронта Украине нужны военно-технические средства и обученный личный состав. И если с первой компонентой мы не будем иметь проблем где-то полгода, то со второй пока надо работать.

Об этом сказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире телеканала "Киев24". Так, отвечая на вопрос о том, возможно ли Украине перед переговорами с РФ стабилизировать фронт, о необходимости чего говорят американские чиновники, Селезнев подчеркнул, что "фактор ресурсов является определяющим".

"Мы имеем хорошие известия из-за океана о нескольких траншах военно-технической помощи. Кажется, это позволит нам продержаться, теми ресурсами, по меньшей мере до середины этого года. А вот что касается обученного подготовленного мотивированного личного состава, кажется, мы до сих пор имеем проблему. В то же время есть решение Ставки Верховного Главнокомандующего, которое прекращает формирование вновь созданных бригад и обеспечение соответствующих формирований, а вместо этого наши ресурсы будут направлены на пополнение действующих боевых бригад, которые имеют соответствующий опыт участия в боевых действиях. Это, как по мне, абсолютно рациональных подход", – сказал Селезнев.

Видео дня

Он пояснил, что в существующих бригадах есть возможность передавать новоприбывшим военным и опыт, и знания, навыки и умения, а также появляется возможность для маневра, для ротации, что тоже очень важно. Потому что эмоциональное истощение наших военнослужащих сказывается на поле боя, подчеркнул Селезнев.

Война в Украине: ситуация на фронте

ISW сообщает, что РФ готовит блокаду Покровска и Мирнограда в Донецкой области. Отмечается, что продвижение российских войск на восток и запад от Покровска может усложнить логистику и способность украинским войскам пополнять запасы и передислоцировать войска.

Напомним, в конце прошлого года высокопоставленный чиновник Белого Дома Майкл Карпентер сказал, что Украина должна иметь возможность подойти к мирным переговорам с Россией с позиции силы. По его словам, это прежде всего означает "остановить разрушения на Донбассе и по крайней мере стабилизировать линию фронта". Карпентер добавил, что это займет время, это перейдет на 2025 год и потребует больше ресурсов.

Вас также могут заинтересовать новости: