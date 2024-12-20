Мнение о том, что у россиян сильная позиция в переговорах - ошибочное, считает Карпентер.

Украина должна иметь возможность подойти к мирным переговорам с Россией с позиции силы.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил высокопоставленный чиновник Белого Дома Майкл Карпентер. "Это прежде всего означает остановить разрушения на Донбассе. И по крайней мере стабилизировать эти линии... Это займет время, это перейдет на 2025 год и потребует больше ресурсов. Украине понадобится дополнительная военная помощь", - сказал Карпентер.

В то же время он оценил позицию россиян на потенциальных мирных переговорах: "Идея о том, что россияне в сильной позиции - ошибочна. Количество убитых и раненых россиян достигло 600 тыс. за 2,5 года войны. И, конечно, российская экономика - инфляция увеличивается, процентные ставки составляют 21% и могут повыситься. Так что Россия не на высоте. Но несмотря на это, нам придется обеспечить Украину ресурсами, чтобы она смогла победить".

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Мирные переговоры с РФ: важные новости

Ранее Путин назвал условия для начала мирных переговоров. Кроме того, он добавил, что будет подписывать договоренности только с "легитимной властью", имея в виду председателя Верховной Рады. На это отреагировал спикер парламента Руслан Стефанчук. Он напомнил, что Украина является жертвой агрессии и поэтому мирный план должен включать требования Киева, а не агрессора.

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