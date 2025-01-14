Сейчас враг способен медленно продвигаться по нашей территории.

В Донецкой области, в частности в районе Покровска, продолжается "ползучее наступление" российских оккупантов на позиции Сил обороны Украины. Такое мнение высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире на Радио NV.

"Мы теряем территории, но теряем тактическими участками - 10, 20, 50, 100 метров. Сам Покровск удерживают очень серьезные бригады. Сегодня в сводке Генштаба отметили 38 бригаду морской пехоты. Но враг вокруг крупных населенных пунктов понемногу продвигается. Это гангрена. Враг знает, что прорваться он не может. Для больших прорывов на участок 5-7 километров им нужны десятки тысяч бойцов, большое количество бронетехники. Но этого всего у них нет. Это означает, что война перешла в стадию таких ползучих движений в нашу сторону, или в сторону врага", - сказал Нарожный.

Эксперт также оценил возможность врага окружить Покровск, перерезав важные дороги, которые ведут к городу. По его словам, в ближайшей перспективе такой угрозы нет. Однако в будущем ее не стоит исключать.

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"Это стандартная наша практика. У нас более 100 бригад на фронте, из них можно выделить 12-15, которые способны проводить штурмовые действия. И для нас обычная ситуация, если мы теряем какую-то территорию, туда перебрасывают мощную бригаду, они отбрасывают врага. И потом туда снова заходят бригады, которые удерживают позиции. Поэтому единственный путь - это контратаковать и удерживать позиции. Прямо сейчас я не вижу большой угрозы, что враг может продвинуться", - добавил Нарожный.

Ситуация на фронте остается сложной: что известно

Накануне аналитики DeepState сообщили, что российские захватчики продвинулись в Торецке и еще нескольких населенных пунктах в Донецкой области. Зато Силы обороны Украины успешно восстановили утраченные позиции в районе населенного пункта Шевченко.

Между тем аналитики из Института изучения войны сообщили, что РФ планирует окружить позиции Сил обороны в районе Покровска и Мирнограда. Сейчас они нацелены на перерезание ключевых дорог в город.

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