Его обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

На Киевщине задержали мужчину, которого обвиняют в посягательстве на жизнь патрульных полицейских. Его банда незаконно разоружила сотрудников правоохранительных органов.

Об инциденте сообщили в Telegram-канале Национальной полиции Украины.

Во время несения службы сотрудники столичного Управления патрульной полиции остановили автомобиль Audi Q7. За рулем оказалась 52-летняя киянка. При проверке документов женщины сотрудники правоохранительных органов обнаружили следы подделки.

Жительница столицы позвонила своему мужу, который приехал на место задержания с двадцатью вооруженными личностями. Они окружили патрульных и направили на них автоматы. "Предводитель" банды начал нецензурно выражаться по отношению к полицейским и обвинять их в безосновательной остановке своей жены. После этого фигуранты дела разоружили полицейских и направились в город Бровары.

При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева следователи Голосеевского управления столичной полиции начали уголовное разбирательство. Правоохранители провели обыски в помещении, где находились нападающие, и в их автомобилях. 57-летнему мужчине, который отдавал приказы банде, выдвинули подозрение. Имя и личные данные задержанного пока не раскрываются.

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