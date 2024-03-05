Новый главнокомандующий ВСУ большой трудоголик, отметил защитник.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский "на самом деле строгий".

Об этом рассказал украинский бизнесмен Всеволод Кожемяко, который организовал добровольческое формирование территориальной громады "Хартия", впоследствии ставшее одной из бригад Национальной гвардии, в интервью "Украинской правде".

Осенью 2022 года "Хартия" участвовала в контрнаступательных действиях в Харьковской области, которые планировал Сырский, тогда еще находясь на должности командующего Сухопутными войсками ВСУ. По словам добровольца, он знал Сырского еще до контрнаступления.

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"...Это профессиональный военный, он большой трудоголик и мало спит. Что не есть хорошо. Как человек, то он достаточно закрытый... Со, скажем, определенным контролем эмоций", - сказал он.

Воин добавил, что с нынешним главнокомандующим тяжело договориться, но, когда тот что-то обещает, то выполняет. "Трудно сходится с людьми, мало верит словам. Он эрудированный, начитанный... Знаете, ни разу не слышал, чтобы он кричал. Но при этом может спокойным голосом прибить "залетчика" к полу", - рассказал собеседник.

Александр Сырский стал главнокомандующим ВСУ - что известно

Президент Владимир Зеленский 8 февраля этого года подписал указ, которым уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Залужный был главнокомандующим украинской армии с 2021-го. На эту должность глава государства назначил Сырского.

В конце февраля украинский лидер подробно объяснил, почему решился на увольнение Залужного. По словам Зеленского, кадровая смена, в том числе связана с перезагрузкой военного командования. Он подчеркнул, что граждане Украины должны упускать бюрократию, поскольку "у нас нет другого шанса".

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