Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский "на самом деле строгий".
Об этом рассказал украинский бизнесмен Всеволод Кожемяко, который организовал добровольческое формирование территориальной громады "Хартия", впоследствии ставшее одной из бригад Национальной гвардии, в интервью "Украинской правде".
Осенью 2022 года "Хартия" участвовала в контрнаступательных действиях в Харьковской области, которые планировал Сырский, тогда еще находясь на должности командующего Сухопутными войсками ВСУ. По словам добровольца, он знал Сырского еще до контрнаступления.
"...Это профессиональный военный, он большой трудоголик и мало спит. Что не есть хорошо. Как человек, то он достаточно закрытый... Со, скажем, определенным контролем эмоций", - сказал он.
Воин добавил, что с нынешним главнокомандующим тяжело договориться, но, когда тот что-то обещает, то выполняет. "Трудно сходится с людьми, мало верит словам. Он эрудированный, начитанный... Знаете, ни разу не слышал, чтобы он кричал. Но при этом может спокойным голосом прибить "залетчика" к полу", - рассказал собеседник.
Александр Сырский стал главнокомандующим ВСУ - что известно
Президент Владимир Зеленский 8 февраля этого года подписал указ, которым уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Залужный был главнокомандующим украинской армии с 2021-го. На эту должность глава государства назначил Сырского.
В конце февраля украинский лидер подробно объяснил, почему решился на увольнение Залужного. По словам Зеленского, кадровая смена, в том числе связана с перезагрузкой военного командования. Он подчеркнул, что граждане Украины должны упускать бюрократию, поскольку "у нас нет другого шанса".