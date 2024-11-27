Оккупанты также проводят учения в районе Тендровской и Кинбурнской косы.

Российские оккупанты проводят тренировки по форсированию Днепра в районе Антоновского моста, который соединяет Херсон с левобережьем. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Они тренируют именно форсировочные действия, но это проводится малыми группами пехоты в составе до отделения. К этим тренировкам они также привлекают и речные катера своей Днепровской флотилии. Как на суше, в степной зоне, они проводят сейчас штурмовые действия малыми группами пехоты, примерно то же самое они хотят попытаются делать и в именно этой речной зоне, островной зоне Днепра", - рассказал спикер.

По его словам, сейчас идут ожесточенные бои за один из островов и возле Антоновского моста, где есть удобные места для высадки десанта.

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"Они (оккупанты - УНИАН) там прощупывают нашу оборону возле Антоновского моста и за последние 2-3 недели именно в этом районе обострилась ситуация... Ежедневно мы там отмечаем по несколько боевых столкновений", - сказал Волошин.

Он считает, что сейчас враг не в состоянии форсировать Днепр большими силами, потому что операция по форсированию водной преграды - довольно сложная, к ней привлекаются немало сил и средств. По мнению Волошина, если бы россияне уже собрали необходимое количество сил, украинская разведка это заметила бы.

"Поэтому хочу успокоить, что сейчас о большом форсировании речь не идет", - утверждает военный.

Также он рассказал, что россияне накапливают силы в районе Тендровской и Кинбурнской косы, скорее всего, чтобы не дать Силам обороны форсировать Днепр.

"Скорее всего, по данным нашей разведки, они накапливают там силы, чтобы больше держать оборону. Они усиливают фортификационные сооружения, перебрасывают туда оборонительное вооружение для того, чтобы не дать Силам обороны Украины форсировать Днепр, высадить десант на Тендровской и на Кинбурнской косе, особенно на Кинбурнской, и держать под контролем именно это устье Днепра, Днепровские острова, за которые идут сейчас жестокие бои", - подчеркнул военный.

По данным Сил обороны юга, враг на Приднепровском направлении не оставляет цели захватить плацдарм на острове Казацкий в устье Днепра.

Антоновский (Херсонский) автомобильный мост - мост через Днепр, соединяющий Херсон с левобережьем, в частности с Олешками и Голой Пристанью. Общая протяженность моста составляет 1366 м, ширина - 25 м. Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину он неоднократно был обстрелян и сейчас находится не в "рабочем состоянии".

Новости войны

Напомним, недавно российские захватнические войска десантировались на лодках через реку Оскол южнее поселка Новомлинск. Аналитики украинского проекта DeepState называют эту операцию неожиданной. По их данным, оккупанты переплыли из Двуречного и закрепились на западном берегу. Говорилось, что оккупантам удалось занять позиции одной из украинских бригад.

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