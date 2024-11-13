Сейчас россияне не могут провести крупную наступательную операцию в сторону Запорожья, считает эксперт.

Кураховское направление остается основным для россиян на этом этапе войны. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Но если мы говорим с точки зрения оперативной перспективы, то на сегодня целесообразными являются действия противника по выравниванию линии фронта. И этот Кураховский выступ, который мы пока удерживаем, он вызывает беспокойство у противника. Если ситуация стабилизируется, то есть определенные перспективы осуществления наступательных операций во фланги противника", - сказал Грабский.

Он добавил, что именно поэтому сейчас россияне так активно пытаются расширять фланги - сначала на юге возле Курахово, а затем они увеличат давление и на севере - в районе Торецка.

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"Поэтому естественно, что противник должен сейчас постепенно решить такие задачи, как выровнять линию фронта, возле Курахово. И не стоит забывать о северном фланге - поэтому мы говорим о достаточно интенсивных боевых действиях в районе Торецка. Таким образом противник ставит себе задачу выйти на линию Часов Яр - Константиновка - Покровск на севере, а с юга выровнять линию фронта - точкой должен быть Константинополь-Андреевка", - пояснил Грабский.

По словам эксперта, враг не может вести такие боевые действия в течение долгого периода. Ведь оккупанты несут колоссальные потери. Сейчас их соотношение - 1 к 10, заявил эксперт.

"Противник не может вести такие наступательные действия бесконечно. Не могу сказать, когда они остановятся. Ведь они должны были остановиться еще в середине сентября. Но с учетом политической окраски приказов, которые отдаются - противник может воевать до последнего солдата. Вопрос, а что потом? А потом они будут вынуждены либо остановиться, либо откатываться назад", - добавил Грабский.

Кроме того, эксперт прокомментировал информацию о возможной подготовке России к большому наступлению в сторону Запорожья. По его словам, сейчас такая угроза маловероятна.

"Мы можем предположить, что противник может активизироваться на южном направлении для проведения штурмовых действий, которые имеют целью сковать наши войска. Сейчас, несмотря на большое количество войск РФ, не видно признаков формирования наступательных группировок для масштабных наступательных операций в сторону Запорожья. Это не исключает проведения тактических штурмовых действий тактического характера на широких участках фронта", - отметил Грабский.

Российско-украинская война: важные новости

Ранее УНИАН писал, что аналитик Forbes подсчитал колоссальные потери захватчиков во время новой наступательной операции РФ в Курской области. По его словам, за 6 дней штурмов оккупанты потеряли там около 3 батальонов.

Между тем аналитик BILD Юлиан Рёпке отмечает, что оккупантам удалось прорваться в Курахово и закрепиться на его окраинах. По его словам, сейчас россияне контролируют уже 15% города.

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