По его словам, бездействие США поставит свободный мир под угрозу.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что национальная безопасность США сейчас зависит от американской решимости в поддержке Украины. По его словам, правитель РФ Владимир Путин надеется, что западные партнеры бросят Киев.

"Наша безопасность в эти неспокойные времена зависит от американской решимости. Путин делает ставку на то, что Соединенные Штаты пошатнутся, покинут наших друзей и оставят Украину в смертельной опасности. Если Кремль одержит верх в Украине, это подбодрит потенциальных агрессоров по всему миру, и Соединенные Штаты будут гораздо менее безопасными, если Путин одержит свою победу в Украине", - сказал он на слушаниях в Сенатском комитете по вопросам вооруженных сил, сообщает сайт минобороны США.

Остин подчеркнул, американское бездействие поставит свободный мир под угрозу и создаст риск "немыслимых расходов и опасностей". Как пояснил министр, Китай и другие страны наблюдают за ситуацией вокруг Украины, действиями России и реакцией США.

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Он отметил, что ВСУ, несмотря на преимущество РФ в человеческих и материальных ресурсах, сделали "замечательную работу" - смогли отвоевать около 50% территории, захваченной оккупантами в начале полномасштабного вторжения. Остин заявил, что Украина не требует партнеров воевать за нее, а лишь просит о средствах для поддержки собственных усилий.

"Без помощи в сфере безопасности они не смогут пополнить запасы крайне необходимых систем противовоздушной обороны, которые нужны им для защиты своего народа, и их другие оборонительные возможности атрофируются", - подытожил глава Пентагона.

Война в Украине - поддержка Запада

Недавно президент Владимир Зеленский признал, что без поддержки со стороны США Украине будет трудно не только победить, но даже устоять.

"Он (Путин) все уничтожит. Он убьет очень много людей. Большинство людей не убегут, поэтому он убьет многих из них. Как это будет выглядеть? Будет много крови. Будет много жертв, много потерь. Мы говорим о сотнях тысяч", - сказал президент.

За прошедшие сутки Государственный департамент США дал разрешение на чрезвычайную продажу Украине военной продукции на сумму $138 миллионов. Речь идет об обеспечении критического ремонта и запасных частей для ракетных систем Hawk.

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