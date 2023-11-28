Одна из раненых получила тяжелые травмы таза и конечностей.

Российские войска сбросили на Торецк две управляемые авиабомбы ФАБ-500, в результате чего разрушениям подверглось предприятие, ранены четыре женщины.

Как говорится в сообщении Нацполиции, одну пострадавшую полицейским и спасателям удалось быстро извлечь из ловушки. Другую женщину зажало среди обломков здания. "Правоохранителям совместно с работниками ГСЧС удалось деблокировать женщину. Она получила тяжелые травмы таза и конечностей", - говорится в сообщении.

Парамедики оказали помощь обоим раненым, сейчас они госпитализированы.

"Другие пострадавшие получили незначительные повреждения, медицинская помощь им была оказана на месте", - отметили в Нацполиции.

Удары оккупантов по гражданским

Крайний раз оккупанты наносили удар по Торецку 11 ноября. В результате того удара два человека погибли, значительные повреждения получили жилые дома.

Оккупанты не прекращают обстрелы украинских территорий, используя все виды вооружения. Так, сегодня враг ударил по Сумской области, в результате чего погибли три человека, среди которых 7-летняя девочка. Еще трое гражданских получили ранения. По данным следствия, сегодня около 12:30 российские военные, по предварительной информации, из РСЗО обстреляли гражданскую инфраструктуру города Середина-Буда.

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