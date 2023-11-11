Вражеские снаряды попали по жилой застройке, где рядом с частным сектором расположены многоквартирные дома.

Армия РФ нанесла сегодня очередной мощный удар по г. Торецку Донецкой области, в результате чего два человека погибли, есть значительные повреждения жилых домов.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Вероятно удар по городу нанесен из артиллерии. Отмечается, что вражеские снаряды попали по жилой застройке, где рядом с частным сектором расположены многоквартирные дома.

"Под шквал вражеского огня попали два человека - 61-летняя женщина, которая шла по улице, и мужчина 65 лет, который ехал на велосипеде. Полученные ими телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью", - информируют в прокуратуре.

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Как сообщается, в результате взрывов разбиты окна и двери жилых домов и хозяйственных сооружений, изуродованы крыши и кровля.

Прокуроры принимают меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ, начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы российских террористов

Как сообщал УНИАН, рашисты не прекращают обстрелы украинских территорий, используя все виды вооружения. Ежедневно осуществляются ракетные и авиационные удары, враг бьет из артиллерии как по позициям украинских солдат, так и по мирным населенным пунктам, убивая гражданских.

Лишь со вчерашнего вечера в течение ночи противник атаковал Украину ударными БпЛА и несколькими ракетами разных типов. Большинство ударных БпЛА российские оккупанты направили по прифронтовым областям. Противовоздушная оборона работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.

Кроме того, около 8.00 11 ноября РФ возобновила ракетные атаки по Киеву после длительной паузы в 52 дня. Оккупанты ударили по столице Украины баллистикой, но ракета была сбита на подлете к городу.

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