Вероятно, на этот раз враг выбрал растянутую во времени очередную ракетную атаку.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что российские оккупационные войска для атак на Украину реализуют различные подходы.

"Последние атаки россиян были комплексными. Использовались и "шахеты", и различные типы ударных систем наземного и воздушного базирования. Сейчас наблюдаем растянутую во времени очередную ракетную атаку противника. Сегодня мы видели значительное использование "шахедов", которые всегда применяются как первый эшелон удара, чтобы активизировать ПВО и работу групп, которые уничтожают беспилотники", - пояснил он в эфире "Еспресо".

Згурец добавил, что во время атак оккупантов активизируется локационное поле и враг за ним следит.

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"И следующие волны вражеских атак направлены на учет динамики, которая касается конфигурации ПВО в определенный период времени. После первых атак "шахедами" враг, вероятно, возобновит атаки с использованием бомбардировщиков и ракет Х-101", - прогнозирует директор Defense Express.

Он надеется, что украинская ПВО готова к будущим нападениям сил противника.

"Сейчас мы наблюдаем растянутую во времени атаку на наши гражданские и военные объекты. 40 "шахедов", которые атаковали Киев, были сбиты. Но риски продолжения этой атаки еще сохраняются", - подытожил эксперт.

Война в Украине - атака "шахедов"

В ночь на 31 июля 2024 года российские оккупационные войска совершили одну из самых массированных атак на Украину ударными БПЛА за всю войну. Она стала для Киева рекордной за 2024 год по количеству беспилотников.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что защитники неба сбили все 89 дронов, которые ворона направил на Украину.

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