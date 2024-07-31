Надо быть морально готовыми, что россияне хотят ударить ракетами тогда, когда мы будем максимально не готовы.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский не исключает, что после ночной массированной дроновой атаки россияне готовятся ударить ракетами, но хотят сделать это именно тогда, когда мы будем максимально не готовы к отражению.

"Я думаю, что сейчас россияне ведут против нас очень специфическую операцию, которая выглядит так, чтобы, возможно, снизить уровень нашей готовности к новой атаке с использованием дальнобойных ракет воздушного базирования. И тогда уже ударить. Уже недели две где-то обсуждаются различные критерии, что россияне готовятся к комбинированной атаке дальнобойными ракетами, подводные лодки вывели, еще что-то. Но почему-то россияне сейчас этого не реализовывают, зато пошли на массированную атаку "шахедами". Массированную в том числе для Киева... Возможно там замысел очень коварный и надо быть морально готовыми, что россияне хотят ударить ракетами тогда, когда мы будем максимально не готовы", - сказал Киричевский в эфире телемарафона.

Относительно того, когда может быть эта фаза максимальной неготовности, Киричевский отметил, что судя по всему российские террористы решили "потянуть историю максимально".

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Он напомнил, что ранее оккупанты запускали "шахеды", чтобы истощить наше ПВО, после чего могли пускать ракеты. В то же время Кричевский отметил, что 8 июля россияне поступили более коварно, потому что первая волна их крылатых ракет пошла в западном направлении, а когда после бессонной ночи надо было нашим зенитчикам отдыхать, россияне пошли на атаку по столице, во время которой в частности ударили по Отхматдиту.

"Очевидно, они на этот раз решили сделать еще более жестоко. То есть сделать так, чтобы мы даже не могли бы предсказать, когда это может быть - через несколько часов, через несколько дней после атаки шахедов...", - считает Киричевский.

Новая атака на Украину

Как сообщал УНИАН, вчера спикер Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук предупредил, что РФ возможно готовится к комбинированной атаке по Украине. По его словам, такой вывод можно сделать из того, что вторые сутки подряд в Черном море присутствуют три подводных ракетоносителя.

В то же время он не исключил, что субмарины могут находиться в акватории на учениях.

При этом, в ночь на 31 июля 2024 года российские оккупационные войска совершили одну из самых массированных атак на Украину ударными БПЛА на всю войну. Враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 и 89-ю ударными БпЛА типа Shahed.

Как сообщил Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, основное направление удара - Киевщина. Управляемой авиационной ракетой Х-59 враг атаковал Николаевскую область. Она была сбита.

Из 89-ти ударных БпЛА "Shahed-131/136", обнаруженных радиолокационными подразделениями Воздушных Сил, сбиты все 89.

В КГВА отметили, что на столицу противник отправил десятки дронов. Это седьмая атака города дронами в июле. Она стала для Киева самой массированной за 2024 год по количеству беспилотников.

Воздушная тревога в Киевской области продолжалась более 7 часов. Вражеские дроны заходили на Киев волнами и практически со всех возможных направлений. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева и на подступах было уничтожено более трех десятков беспилотников.

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