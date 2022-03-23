Украинских медиков на границе зоны активных боевых действий будут обеспечивать бронежилетами.

Российские оккупационные войска обстреляли 58 машин экстренной медицинской помощи и убили 6 украинских медиков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Война изменила все: планы, приоритеты, мнения. Никогда не думал, что будем доставать бронежилеты для медицинских работников. Но из-за действий террористов из России, которые уже обстреляли 58 машин экстренной медицинской помощи и убили 6 наших коллег, мы вынуждены делать и это", - сообщил он.

Министр добавил, что сегодня передана первая партия бронежилетов работникам экстренной медицинской помощи, которые несмотря ни на что, под пулями, спасают украинцев на границе зоны активных боевых действий.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 21 марта с начала войны в Украине было зафиксировано 52 нападения на больницы и медиков.

В то же время президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер заявил, что Украина - это крупнейшая операция организации.

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