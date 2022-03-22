Рекордный бюджет операции - около 267 миллионов долларов США.

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер заявил, что Украина — это самая крупная операция организации.

Как он отметил в интервью "Сегодня", бюджет на операцию в Украине был значительно увеличен.

"75 миллионов в год где-то был приблизительно наш бюджет на Украину. Мы увеличили, попросили у наших доноров 150 миллионов. В результате наш бюджет на Украину сейчас 250 миллионов швейцарских франков (около 267 миллионов долларов США - УНИАН). То есть, доноры очень щедры во всем, что касается ситуации в Украине. Нам это позволит расширить нашу деятельность", — сказал Маурер.

Президент МККК отметил, что ранее самые большие операции были в Сирии и Афганистане. Их бюджет составлял 180-190 миллионов швейцарских франков (192-203 миллиона долларов США).

Как сообщал УНИАН, в Украине МККК задействован в работе гуманитарных коридоров, доставке гуманитарной помощи.

Кроме того, через эту организацию Украина пытается договориться с Россией о вывозе более 14 тысяч тел погибших российских военных.

Вас также могут заинтересовать новости: