Пущено на металлолом 5 танков, 13 орудий, 8 минометов и комплексы видеонаблюдения "Муром-М".

На Херсонском и Ореховском направлениях за боевые сутки российская армия потеряла более полутора сотен в живой силе и десятки единиц вооружения и техники.

По данным пресс-службы Сил обороны юга Украины, враг не прекращает попыток штурмовых действий как на Херсонском, так и на Ореховском направлениях. В частности, в течение последних боевых суток он осуществил четыре штурма в районе Роботино, пять - в районе Старомайорска и один в районе Новодаровки.

"На левобережье Днепра агрессор решился на два неудачных штурма наших позиций. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции. Наши бойцы продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению плацдармов. Силы обороны юга наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам", - говорится в сообщении.

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В течение суток ВСУ получили подтверждение, что на Ореховском и Херсонском направлениях уменьшилось на 152 оккупанта, 73 единицы вооружения и военной техники, из них - пять танков, 13 пушек, восемь минометов, 37 единиц автобронетехники, по две единицы - станции радиолокационной борьбы и комплексы видеонаблюдения "Муром-М". Пущены на металлолом две камеры видеонаблюдения, комплект антенных систем управления БпЛА, единица военной инженерной техники, аэрофотостанция и лодка.

"Уничтожено еще три вражеских полевых пункта боеснабжения", - рассказали украинские защитники.

Сейчас корабли флота РФ в Черном и Азовском морях отсутствуют, вражеские ракетоносители заведены в пункты базирования

В то же время в течение суток по Запорожской области оккупанты нанесли удар с применением управляемой авиационной ракеты Х-59. Еще авиационных семь ударов с применением 10 управляемых авиабомб и неуправляемые авиационные ракеты на Ореховском направлении враг применял как поддержку штурмовых действий своих подразделений.

Также агрессор применяет большое количество ударных дронов различных типов против мирного населения прифронтовых регионов Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Для этого российская армия задействовала 168 FPV-дронов, 10 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросила с БпЛА различных модификаций 230 осколочных боеприпасов.

На Херсонщине вражеские войска семь раз ударили из артиллерии по областному центру, дважды обстреляли Гавриловку и Новоберислав. Также под обстрелами находились Кизомыс, Берислав, Львов, Тягинка, Понятовка, Токаревка, Бургунка, Днепровское, Никольское, Велетенское, Нововоронцовка, Шляховое и Станислав. В результате погиб гражданский человек, еще трое получили ранения. Повреждены многоэтажка, частные жилые дома, хозяйственная постройка, сельхозтехника и гражданские автомобили.

На Николаевщине вражеские артиллерийские обстрелы зафиксированы по Очаковской и Куцурубской громадам. На Запорожье обстреляны Омельник, Червоноднепровка, Гуляйполе, Орехов, Роботино, Новоандреевка, Верхняя Терса, Полтавка, Малиновка, Малая Токмачка, Левадное, Вербовое, Чаривне, Белогорье, Новоданиловка и Пятихатки. В результате этих обстрелов повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Также по уточненным данным Запорожской ОГА, в результате вчерашней вражеской массированной атаки на Запорожье погибли ребенок и два человека. Еще 29 человек обратились за медицинской помощью с ранениями. Разрушены 10 частных домов, повреждены более 400 различных объектов.

На Днепропетровщине враг обстреливал артиллерией Никополь и Червоногригорьевскую громаду. В результате повреждены энергетический объект, учебное заведение, многоквартирные и частные дома, хозяйственные постройки, теплицы и линии электропередачи.

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За предыдущие боевые сутки на южном направлении армия РФ потеряла почти 80 единиц вооружения и техники. Также за этот период ликвидировано и ранено в этой зоне 114 российских солдат. Оккупанты не решились штурмовать позиции ВСУ на левобережье Днепра.

При этом на Ореховском направлении агрессор совершил 8 штурмов, из которых 6 - в районе Роботино, по одному - в районах Малой Токмачки и Старомайорска.

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