Также Украина под массированной атакой "шахедов".

Российскими военными были осуществлены пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Обновлено 02:25. Ракеты в Винницкой области двигаются в сторону Хмельнитчины и Житомирщины. Подлетают к Староконстантинову и Житомиру.

Обновлено 02:20. Ракета на Винницу.

Видео дня

Обновлено 02:15. Ракеты из Черкасской области летят на Виннитчину/Киевщину.

Обновлено 02:11. Ракеты на Умань. В Киеве раздались взрывы, сообщает Суспильне.

Обновлено 02:04. Ракеты из Николаевской летят на Кировоградскую область, также ракета на востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный.

Обновлено 02:00 Ракеты на востоке Николаевской области движутся в северо-западном направлении.

"Ракета с Херсонщины на Николаевщину северо-западным курсом", - сообщили Воздушные силы.

Атаки РФ по Украине

В воскресенье, 6 апреля, в Украине объявили Днем траура по погибшим в результате атаки РФ по Кривому Рогу, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Кулеба напомнил, что в результате ударов баллистикой и "шахедами" по Кривому Рогу погибло 19 человек, 74 получили ранения.

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