Кулеба напомнил, что в результате удара баллистической ракетой и "шахедами" 74 человека пострадали и 19 погибли.

В воскресенье, 6 апреля, в Украине объявили Днем траура по погибшим в результате атаки РФ по Кривому Рогу. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

"Все областные центры Украины, большие и малые громады бок о бок с Кривым Рогом. В знак солидарности с пострадавшими и их семьями завтра в громадах будет объявлен День траура. От Киева до Одессы, от Краматорска до Ужгорода - флаги в городах будут приспущены, и будет звучать тишина", - написал он.

Министр напомнил, что в результате удара баллистической ракетой и "шахедами" 74 человека пострадали, среди них 19 погибших.

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"Россия воюет с украинскими городами, жилыми домами, больницами и детскими площадками. Разрушает судьбы, забирает жизни, убивает детей", - добавил он.

Удар РФ по Кривому Рогу

В результате российского удара баллистической ракетой в городе погибли 18 человек, среди них - девять детей. Еще 74 человека получили ранения.

Президент Владимир Зеленский назвал имена детей, убитых россиянами в Кривом Роге.

"Трехлетний Тимофей, к сожалению, умер сегодня в больнице. Семилетний Радислав. Арина, которой навсегда тоже 7 лет. Девятилетний Герман. Пятнадцатилетний Даниил. Пятнадцатилетний Никита. Пятнадцатилетняя Алина. Константин, которому навсегда 16 лет. Никита - 17 лет. Это дети, которые были убиты ударом российской баллистической ракеты по Кривому Рогу. Было всего несколько минут после запуска из района Таганрога на территории врага", - заявил Зеленский.

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