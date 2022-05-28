Один из вражеских снарядов попал в частный дом.

Российская армия в очередной раз атаковала жителей Чернобаевки Херсонской области. Есть жертва и раненые.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Оккупанты ударили ракетами по Чернобаевке вчера, 27 мая. Вражеский снаряд попал в частный дом. Под его завалами погиб 33-летний мужчина. Ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц. Информация о масштабах разрушений гражданской инфраструктуры уточняется.

"Указанные действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, которые прямо запрещают нападения на гражданское население и гражданские объекты", - говорится в сообщении.

Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Правоохранители принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Как сообщал УНИАН, 13 мая в море из оккупированного Россией Севастополя выходили все действующие подводные лодки Черноморского флота. В Южной бухте причалы, возле которых обычно стоят подводные лодки, были пусты.

На днях оперативное командование "Юг" сообщило, что в Черном море продолжают маневрирование большие десантные корабли и носители крылатых ракет: в готовности к применению более полутора десятка убийственных снарядов.

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