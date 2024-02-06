На известном аэродроме противника находятся десятки бомбардировщиков и истребители.

В Мурманской области РФ, на аэродроме "Оленья" военные самолеты готовятся к ракетному удару по Украине. Данные соответствующей спутниковой съемки обнародовал Telegram-канал Monitoring.

По данным ресурса, по состоянию на 4 февраля на аэродроме находилось десять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также зафиксировано 35 бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3, из которых 32 - не использовались длительное время, не исключено, что это - доноры.

Еще, согласно спутниковым снимкам, на аэродроме - три военно-транспортных самолета Ан-12 и два истребителя Су-30СМ, которые, обычно, во время атак сопровождают бомбардировщики.

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Также сообщается, что на территории аэродрома зафиксированы действия, указывающие на подготовку к ракетным обстрелам бортами Ту-95МС, Ту-22М3.

Согласно открытым источникам, "Оленья" - российский аэродром дальней авиации (с 2011 года), ранее-авиации Военно-морского флота. Расположен на Кольском полуострове в 92 км к югу от Мурманска, недалеко от города Оленегорска. Поселок при базе, известный под названием Высокое. Длина взлетно-посадочной полосы - 3500 м, покрытие железобетонное.

На авиабазе "Оленья" дислоцируются дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Именно с этого аэродрома 30 октября 1961 года взлетел самолет Ту-95В, несший термоядерную бомбу мощностью 57 мегатонн для испытаний на Новой Земле. В мае 2023-го на авиабазе "Оленья" было развернуто два Ту-160 и 14 Ту-95. бомбардировщики, размещенные на базе использовались для нанесения ударов по Украине.

Напомним, в июле 2023 года эксперт по международным вопросам, бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что размещение стратегических бомбардировщиков на российской авиабазе "Оленья" в непосредственной близости от стран НАТО объясняется абсолютной убежденностью агрессора в том, что Альянс не пойдет на столкновение. По его мнению, именно поэтому бомбардировщики, обстреливающие ракетами Украину, Россия перебазировала с аэродрома "Энгельс" не в Сибирь и на Дальний Восток, а в "Оленью".

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