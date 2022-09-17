Под огнем российских оккупантов оказались Краснопольская, Середино-Будская и Хотинская громады Сумской области и Семеновская громада Черниговской области.

Россия продолжает обстреливать приграничье Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

"Под огнем российских оккупантов оказались Краснопольская, Середино-Будская и Хотинская громады Сумщины и Семеновская громада Черниговщины. Со стороны российского населенного пункта Староселье враг обстрелял территорию Краснопольской громады из минометов. На территории Середино-Будской громады прогремело 12 артиллерийских взрывов. Противник бил из района населенного пункта Зерновое", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что взрыв артиллерийского снаряда был зафиксирован на территории Семеновской громады.

""Огонь россияне вели со стороны населенного пункта Скачок. Со стороны российского населенного пункта Елизаветовка враг накрыл огнем из ствольной артиллерии приграничье Хотинской громады – прозвучало около десятка взрывов. Артиллерийский обстрел захватчики сопровождали стрельбой из крупнокалиберных пулеметов", - добавили в МВД.

Как писал УНИАН, некоторые села Черниговщины, расположенные вблизи российской границы, опустели из-за вражеских обстрелов. После вывода своих войск с территории Черниговской области россияне не прекратили обстрелы приграничья. В населенных пунктах, которые постоянно подвергаются обстрелам, люди почти не выходят из погребов.

12 сентября на Черниговщине днем враг из самоходных артиллерийских установок обстреливал район населенного пункта Михальчина Слобода.

В начале месяца российские оккупанты совершили массированный обстрел одного из районов Черниговской области, зафиксировано более 50 взрывов.

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