Жертвы среди гражданского населения отсутствуют, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Российские оккупанты совершили массированный обстрел одного из районов Черниговской области, зафиксировано более 50 взрывов.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Сегодня, 3 сентября, россияне из артиллерии обстреляли село Михальчина Слобода Новгород-Северской громады. Насчитали более 50 взрывов", - отметил он.

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По словам Чауса, жертвы среди гражданского населения отсутствуют, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Глава ОВА добавил, что также сегодня была обстреляна территория возле села Каменская Слобода Новгород-Северской громады.

Как сообщал УНИАН, сегодня после обеда россияне обстреляли из "Ураганов" Зеленодольскую громаду Днепропетровской области. В результате российских обстрелов погиб 9-летний мальчик, еще 10 человек пострадали.

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