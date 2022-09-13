На Черниговщине днем враг вероятно из самоходных артиллерийских установок обстреливал район населенного пункта Михальчина Слобода.

Сегодня, 12 сентября, с территории России враг обстрелял приграничье Черниговской области.

Об этом сообщило оперативное командование "Север".

Отмечается, что по состоянию на 21.00 с территории Российской Федерации было осуществлено пять обстрелов приграничья Черниговской и Сумской областей в пределах зоны ответственности.

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"На Черниговщине днем враг вероятно из самоходных артиллерийских установок обстреливал район населенного пункта Михальчина Слобода Новгород-Северского района. Прослушивалось шесть взрывов. С 18.30 сообщено еще о 13 взрывах из ствольной артиллерии по тому же району", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о потерях среди местного населения или повреждении инфраструктуры информация не поступала.

Напомним, в Украине осудили российского танкиста, напавшего на жителя Черниговщины.

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