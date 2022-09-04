В противном случае Украину ждет затяжная война, отметил Маломуж.

Экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж рассказал, что заставит Россию капитулировать.

Свое мнение по этому поводу он высказал в эфире FREEDOM.

"Если мы сейчас очень системно разработаем стратегические наступательные операции… на нескольких стратегических направлениях, чтобы создать условия для глобальной паники. Затем соответственно рушатся фронты, например, на востоке, на юге… Это уже перспектива освобождения территории нашей страны в целом, в том числе Крыма. Вот это уже капитуляция", – заявил Маломуж.

По его словам, такой глобальный проигрыш России – это конец путинского режима и перспектива изменения территориального устройства РФ.

"Это зависит и от нас, от ВСУ и эффективной модели планирования специальных операций на осень, зиму… И от объединения сил наших партнеров, чтобы они действовали решительно", – считает генерал.

Маломуж добавил, что "разброд и шатание", как внутренние, так и внешние не приведут к системным победам:

"Будет затяжная, позиционная война. Этот вариант не дня нас".

Наступление ВСУ на юге: что известно

Как сообщал УНИАН, ВСУ пошли в контрнаступление на юге: 29 августа украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

Сообщалось, что украинские бойцы точными, "хирургическими" ударами "отрезали" российскую армию от поставок вооружения и личного состава в Херсонскую область из оккупированного Крыма.

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