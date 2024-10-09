Сбит 21 ударный беспилотник в Одесской, Винницкой и Киевской областях.

Российская оккупационная армия атаковала Украину ударными дронами и ракетами, в Одесской области ранения получили 5 человек, повреждена гражданская инфраструктура. Как сообщили в Воздушных силах Украины, в ночь на 9 октября враг нанес удар по Полтавщине тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области (РФ), а также 22-мя ударными БпЛА из Приморско-Ахтарска (РФ, мыс Чауда - Крым).

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Говорится, что в результате противовоздушного боя сбит 21 вражеский БпЛА в Одесской, Винницкой и Киевской областях. Еще один ударный беспилотник повернул в направлении России.

Сейчас известно о последствиях этой атаки в Одесской области. О них рассказал глава Одесской ОГА Олег Кипер:

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"Третью ночь подряд российские агрессоры терроризируют Одесскую область ударными беспилотниками. Наши силы ПВО уничтожили большинство целей. В результате атаки в Одесском районе повреждены остекление и фасад девятиэтажки, без дальнейшего возгорания. Травмированы 5 человек, трое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести".

Кроме того, по словам Кипера, произошло возгорание мансардного этажа недостроя. Пожар площадью 400 кв. м уже ликвидировали. Также повреждено остекление корпуса одного из медицинских учреждений.

Сейчас правоохранители документируют последствия преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

Атаки российских оккупантов по Одессе

Напомним, на днях Россия ударила баллистикой по судну в Одессе. Под прицелом оказалось гражданское судно под флагом Палау. В результате атаки на портовую инфраструктуру погиб 60-летний украинец, который работал в частной компании, обрабатывающей грузы. Также пострадали пятеро иностранцев. Четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один - легкой.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба рассказал, что речь идет о судне "OPTIMA", которое только зашло в Одессу для загрузки и попало под обстрел.

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