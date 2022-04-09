Некоторые российские подразделения совсем утратили способность вести наступательные действия.

Российские захватчики потеряли от 15 до 20% боевой мощи с момента полномасштабного вторжения в Украину. Некоторые подразделения утратили способность проводить наступательные действия.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

Некоторые подразделения российской армии, которые недавно отступили из-под Киева, исчерпали свои ресурсы. Их боевая полезность сомнительна.

"Мы видели признаки того, что некоторые подразделения буквально уничтожены во всех смыслах", – сказал чиновник из Пентагона.

В то же время источник сообщил, что РФ начала проводить мобилизацию некоторых резервистов. Вероятно, агрессор рассчитывает собрать и отправить в Украину еще около 60 000 солдат.

Война в Украине: обновленные данные

Враг продолжает сосредотачивать войска у восточных регионов Украины с целью их захвата.

При этом угроза нанесения ракетных ударов по другим областям до сих пор высока. Продолжаются атаки с неба по Одесской области.

В течение 8 апреля украинские защитники отбили 7 вражеских атак противника.

По данным разведки, российские оккупанты могут попытаться вторгнуться в Харьков через Мариуполь.

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