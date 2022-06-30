Он отмечает, что связь, автоматизация управления и обеспечение ситуационной осведомленности являются предметом особого внимания Минобороны.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечает, что Россия стремится затянуть Украину в войну ресурсов, надеясь, что партнеры устанут помогать нашей стране.

Такое мнение он высказал в заметке на своей странице в Facebook.

"Россия пытается убедить свободный мир в том, что ее поражение вроде бы невозможно. Ведь у нее больше солдат и оружия, чем у Украины. Москва стремится затянуть нас в войну, надеясь, что партнеры устанут нам помогать, а мы не выдержим российского террора", - заметил он.

В этих условиях, добавил чиновник, главным оружием Украины должна стать эффективность во всем.

"Один из приоритетов - повышение точности и скорости принятия решений от тактического до стратегического уровня. В этом контексте Минобороны в синергии с Генеральным штабом и соответствующими командованиями ВСУ начинают новый этап работы. Сфера сверхважная: связь, автоматизация управления и обеспечение ситуационной осведомленности с учетом практического опыта войны", - пояснил Резников.

Он отметил, что в конце 2021 года Минобороны разблокировало ряд системных проектов в этой сфере, которые должны обеспечить украинским воинам преимущество.

"К сожалению, не одно десятилетие существовала плохая традиция отношения к той же связи как к воздуху: когда он есть - его не замечают, когда исчезает - начинаются какие - то "пожарные" шаги, возникает "зоопарк" разных устройств", - написал министр.

По его словам, внедрение автоматизации управления последние 15 лет происходило по принципу "шаг вперед, два назад, три в сторону, прыжок на месте". Хотя представить современную армию без качественных АСУ невозможно, отмечает Резников.

"Полномасштабное вторжение России повлияло на график воплощение прошлогодних замыслов, но бесценный опыт боев сделает наши действия более взвешенными", - отметил он.

В начале вторжения, отметил чиновник, оккупанты сразу атаковали систему связи, надеясь, что украинское войско потеряет управляемость. Проявилось, какие процессы и технические решения не прошли тест практикой в боевых столкновениях с противником, который имеет мощные системы радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и киберармию.

"Пришлось искать нелинейные ответы. В частности, когда Илон Маск передал для нужд Украины спутниковые терминалы связи Starlink, чтобы обеспечить работу жизненно необходимой инфраструктуры, наши военные так же испытали эти устройства. И когда убедились, что они решают необходимые задачи для армии, Минобороны закупило и передало для нужд ВСУ 1600 Starlink'ів", - отметил Резников.

Он добавил, что благодаря слаженной работе правительственной команды и лидерству в этом вопросе команды Министерства цифровой трансформации и Государственной службы специальной связи и защиты информации было получено в качестве материально-технической помощи еще 2 тыс. 400 терминалов. Еще 300 "старлинков" в армию предоставили волонтеры.

"В итоге наши объединенные усилия разрушили планы врага. В целом война показала, что нужны изменения по многим направлениям. Скажем, наглядным является вопрос обеспечения бойцов качественными портативными рациями. Министерство обороны закупает тысячи раций в соответствии с потребностью, которую формирует Генштаб согласно штатным расписаниям. В частности, вскоре ожидается поступление очередной партии из 9 тыс. раций", - рассказал Резников.

В то же время, это лишь один из семи уровней связи, которые требуют инвестиций, отметил он.

"Поэтому есть необходимость пересмотреть целый ряд базовых подходов. Испытать и максимально быстро масштабировать решения, которые позволят вести войну, где основой доктрины являются не безлимитные ресурсы, а эффективное использование имеющихся. В ближайшее время специалисты Генерального штаба подготовят детализированные и уточненные предложения по развитию связи, внедрению автоматизированных систем управления и комплексов обеспечения ситуационной осведомленности", - отметил чиновник.

Он отметил, что речь идет не только о быстрых закупках расходных материалов. Ведь большие объемы-это также вопросы ремонта, модернизации, устойчивости и взаимосовместимости технических решений. На основе этого будет сформирована дорожная карта действий, добавил Резников.

"Минобороны уже сделало подготовительные шаги, в том числе - для ведения предметного диалога с партнерами. Ведь чем больше современного оружия нам удается привлечь, тем жестче требования к эффективности его использования и системы управления", - резюмировал министр.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что Украине до сих пор нужно больше современного западного оружия, чтобы снизить угрозу со стороны Российской Федерации.

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