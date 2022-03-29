В украинской разведке отмечают, что без закупки иностранных технологий, материалов и электроники в РФ стало фактически невозможно производить современное оружие.

В связи с введением санкций в России срывается выполнение оборонного заказа.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"В РФ срочно собирают данные о государственных контрактах в рамках оборонного заказа, которые находятся на грани срыва из-за санкционного давления. Как следует из требования начальника управления военных представителей минобороны РФ, которое поступило в оборонные предприятия государства-оккупанта, неспособность продолжать производство связано с ростом цен на сырье, материалы и комплектующие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение последних десятилетий военное производство и "перевооружение" путинской армии стало возможным за счет массовой закупки иностранных технологий, материалов и электроники.

"Без этих возможностей продолжать производство современного оружия (ракет, танков, самолетов) стало фактически невозможным", - отметили в разведке.

"На сегодня ярким примером "технологической независимости" и "импортозамещения" РФ стал завод КамАЗ. Современные модели, которые выпускались заводом, комплектовались двигателями Cummins (США), коробкой передачи ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия). Сейчас там были вынуждены вернуться к выпуску моделей 1960-х годов, которые россияне назвали "классическими", - добавили в ГУР.

Как сообщал УНИАН, в России приостановилось производство авиаракет на предприятии "Вымпел" из-за отсутствия комплектующих. В целом уже более 20 предприятий военно-промышленного комплекса РФ полностью или частично остановили свою деятельность из-за отсутствия деталей и комплектующих.

Также в РФ приостановили работу предприятия концерна "Уралвагонзавод", единственного производителя танков. Оккупанты сейчас испытывают острую потребность в ремонте и восстановлении поврежденного вооружения и техники.

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