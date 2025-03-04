Ракеты для Patriot в Украине могут закончиться в течение нескольких недель, - CNN

Ранее премьер-министр Украины признал, что ЗРК Patriot - это "пока пока единственная система, которая способна бороться с российской баллистикой".

После остановки помощи США запасы критически важных артиллерийских снарядов в Украине могут закончиться к маю или июню. А ракеты к американским ЗРК Patriot могут иссякнуть еще раньше - в течение нескольких недель. Об этом пишет CNN со ссылкой на украинского чиновника.

"Мы приспособимся, но вопрос в том, сколько дополнительных людей и сколько еще территории мы потеряем, пока мы это делаем", - заявил собеседник издания.

По словам старшего сержанта ударного взвода БПЛА Егора Фирсова, 80% всех разрушений, от танка до вражеского блиндажа, наносятся беспилотниками, а потому у Украины "есть шанс выжить", но главная слабость - в ракетах для ПВО Patriot:

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"Даже мы, военные, хотели бы, чтобы наши семьи, наш тыл были максимально защищены, когда мы служим на передовой".

Командир 108-го отдельного механизированного батальона или "Волки да Винчи" Сергей Филимонов согласился с тем, что американская поддержка имеет решающее значение для защиты украинского неба.

Украинский источник сообщил, что решение не повлияло на обмен разведданными, который является менее затратным, но эффективным компонентом поддержки США военных усилий Киева.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс может полностью обеспечить потребности государства в артиллерии в текущем году: "В течение этого года мы будем способны обеспечить 100% потребности в артиллерии собственным производством".

Говоря же о ракетах для американских ЗРК Patriot, он признал, что это "пока пока единственная система, которая способна бороться с российской баллистикой". И главный риск для Украины заключается в плоскости ремонта и обслуживании компексов. При этом Шмыгаль выразил уверенность, что Украина вместе с партнерами найдет пути, которые позволят минимизировать данные риски.

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