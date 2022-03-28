Глава разведки сообщил, что Украина получает много полезной информации из РФ, которую использует для контрдействий.

Глава Главного управления разведки Минобороны бригадный генерал Кирилл Буданов заявил, что Украина знала о подготовке вторжения со стороны РФ в ноябре прошлого года.

Об этом глава ГУР МО рассказал в интервью изданию Coffee or Die.

До и после вторжения источники в РФ предоставили украинской разведке много информации о планах России. Буданов уточнил, что речь идет и об источниках в Кремле. Еще в ноябре прошлого года Украина получила достоверные данные об интенсивной подготовке к вторжению РФ.

"У нас есть источники, много источников, которые работают на нас. В армии, в политических кругах, а также в администрации президента", - заявил Буданов.

Благодаря успешной операции киберразведки Украина также смогла получить "доступ ко всему военному оборонному комплексу в России". Благодаря полученным данным планы Кремля удалось сломать.

Справка УНИАН. 24 февраля около 5:00 утра Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Действия Москвы осудил фактически весь мир.

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