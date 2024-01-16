У России возле Авдеевки ограниченные территориальные достижения за счет огромных потерь.

Разведка Британии оценила попытки России окружить Авдеевку как одну из ключевых ныне задач для российских захватнических войск в Украине. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X, ссылаясь на данные разведки.

"На протяжении последней недели ни российские, ни украинские силы не заняли какие-либо значительные позиции. Несмотря на прогресс в захвате Марьинки в конце декабря, Россия была неспособна получить пользу и продвинуться ни на запад в направлении Курахово, ни на юг в направлении Новомихайловки", - отмечает разведка.

В то же время, вероятно, что окружение Авдеевки остается ключевым направлением усилий России, однако, по состоянию на сегодня, Россия получила очень ограниченные территориальные достижения за счет значительных потерь в технике и личном составе.

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Кроме того, северный город Степной остается под украинским контролем, что сохраняет доступ к логистическому пути снабжения в Авдеевку. "Попытки России изолировать город маловероятны по крайней мере на следующей неделе", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, украинские пехотинцы продолжают сохранять плацдарм в крынках на левом берегу Днепра, несмотря на попытки России выбить их оттуда. "Скорее всего, они продолжат борьбу за эту территорию на следующей неделе", - отмечает разведка.

Как сообщал УНИАН, по данным аналитики американского Института изучения войны(ISW) , под Авдеевкой идут позиционные бои. Российские военкоры заявили о продвижении оккупантов на 300 м возле очистных сооружений к северо-западу от Авдеевки, но ISW не может подтвердить это утверждение. По некоторым данным на этом направлении у оккупантов действуют остатки бывшей ЧВК "Вагнер". В районе Авдеевки в результате удара ВСУ взорвалась машина оккупантов, перевозившая боеприпасы. Взрыв был такой силы, что обрушилась часть моста, по которой ехал грузовик.

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