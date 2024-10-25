Среди потерь во вражеской технике за сутки, в частности 108 беспилотников.

На войне против Украины была ликвидирована очередная партия российских захватчиков. Как отмечается в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, общие боевые потери врага за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 684 тыс. 280 (+1 тыс. 240 за сутки) человек.

Среди потерь противника в технике, в частности 9 тыс. 90 (+2) единиц танков, 18 тыс. 254 (+25) боевые бронированные машины, 19 тыс. 719 (+45) артиллерийских систем и 1 тыс. 236 (+2) реактивных систем залпового огня.

Также уничтожено 981 средство противовоздушной обороны, 369 самолетов, 329 вертолетов, 17 тыс. 597 (+108) беспилотников оперативно-тактического уровня и 2 тыс. 625 крылатых ракет.

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Кроме того, враг потерял уже 28 кораблей/катеров, подводную лодку, 27 тыс. 286 (+69) единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 тыс. 513 (+4) единиц спецтехники. Данные уточняются, добавили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков DeepState, россияне продолжают наступать в Донецкой области, и за минувшие сутки им удалось продвинуться в районе Селидово.

По данным аналитиков, враг также достиг успехов в еще трех населенных пунктах области - Константиновке, Измайловке и возле Богоявленки.

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